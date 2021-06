Visa inc. : Accord pour l'acquisition de Tink

(CercleFinance.com) - Visa annonce avoir signé un accord définitif pour l'acquisition de Tink, moyennant une contrepartie financière totale de 1,8 milliard d'euros, transaction soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles.



Cette plateforme bancaire européenne ouverte permet aux institutions financières, fintechs et commerçants de créer des outils, produits et services de gestion financière sur mesure pour les consommateurs européens et entreprises sur la base de leurs données financières.



Le groupe de solutions de paiement financera la transaction grâce à des liquidités disponibles. Elle n'aura aucun impact sur son programme de rachat d'actions ou sur la politique de dividende précédemment annoncés par Visa.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VISA INC. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok