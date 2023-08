Virbac : La cyberattaque subie en juin contraint le labo vétérinaire Virbac à décaler ses résultats

(BFM Bourse) - En raison de la cyberattaque qui a frappé le groupe en juin, la société a décalé au 28 septembre la publication de ses résultats semestriels. Le groupe va par ailleurs racheter jusqu'à 100.000 unités de ses propres actions pour les annuler.

Deux mois plus tard, Virbac fait un point sur l'état de ses systèmes après la cyberattaque qu'il avait subie le 19 juin. Le laboratoire vétérinaire rappelle qu'il avait mis en place une cellule de crise avec des experts dédiés à la cybersécurité pour évaluer les impacts et permettre au maximum la continuation de son activité.

"Cette attaque a engendré un ralentissement ou une interruption temporaire de certains de nos services: des conséquences qui sont toutefois restées contenues grâce à la réactivité et à la mobilisation de nos équipes", a assuré l'entreprise dans un communiqué.

"La remédiation s'est poursuivie durant l'été et, à ce jour, nous avons remis en route les applications critiques et importantes tout en ayant encore renforcé nos infrastructures IT (informatique NDLR). Cela nous permet d’opérer nos processus prioritaires à nouveau normalement sur l’ensemble de nos sites dans le monde", a poursuivi Virbac qui n'a pas précisé l'impact financier de cette cyberattaque.

Un programme de rachats d'actions allant jusqu'à 27 millions d'euros

Le laboratoire explique que ces opérations lui ont désormais permis de retrouver "des systèmes financiers pleinement fonctionnels". Toutefois, tout cela a tout de même un léger impact sur le calendrier financier du groupe.

Initialement prévue à la mi-septembre, la publication des résultats du premier semestre de Virbac aura finalement lieu avec environ deux semaines de décalage, soit le 28 septembre.

Concomitamment à cette annonce, Virbac a également acté le lancement d'un programme de rachats d'actions, sur un volume maximal de 100.000 titres soit moins de 1,25% de son capital, précise la société. Le prix maximal a été fixé à 270 euros par titre, signifiant que ce programme n'excédera pas 27 millions d'euros. Les actions achetées seront par ailleurs annulées par l'entreprise.

Un mandat sera dans cette optique confié à un prestataire de services d'investissement avec une durée qui expirera en septembre 2024.

A la suite de l'ensemble de ces annonces, l'action Virbac gagne un peu de terrain à la Bourse de Paris, prenant 2,1% à 271,5 euros vers 10h10.

Un passage difficile en Bourse

Rappelons que Virbac connaît actuellement une période difficile en Bourse, avec une baisse de son action de près de 12% sur trois mois. Début juillet, la société avait dû revoir ses prévisions financières pour l'exercice en cours. Le groupe évoquait alors, outre les répercussions financières de la cyberattaque, le ralentissement de sa croissance, et des limitations temporaires de capacité de production de vaccins pour les chiens et les chats, qui pesaient sur l'absorption de ses coûts fixes ainsi que sur ses ventes.

Lundi, Stifel a abaissé sa recommandation d'"acheter" à "conserver", s'inquiétant des perspectives d'activité du groupe, avec notamment une base de comparaison pour le troisième trimestre plus exigeante qu'il n'y paraît de prime abord.

"Le momentum (la dynamique, NDLR) 2023 est obéré par des éléments structurels de marché (en normalisation et estimé à +3% par le directeur financier), des facteurs ponctuels (capacité de production en vaccins et cyberattaque) et la visibilité demeure limitée tant sur l’évolution de l’élasticité prix qui pourrait prolonger la période de transition que sur la recovery (la reprise, NDLR) du Chili", a de son côté jugé Sarah Thirion, de TP ICAP Midcap, dans une note publiée ce mercredi.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse