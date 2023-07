Vinpai : Premiers pas réussis sur Euronext Growth Paris

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euronext célèbre aujourd'hui l'introduction en bourse de Vinpai, spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation d'ingrédients naturels destinés à l'alimentation et à la cosmétique, sur Euronext Growth à Paris.



Créée en 2011, Vinpai est une ingredien'tech qui a développé plus de 3 500 formules d'ingrédients fonctionnels à base algale, végétale et minérale et opérant dans plus de 35 pays



L'introduction en bourse de Vinpai a pour objectif d'accompagner la forte croissance de la société tout en poursuivant sa stratégie d'innovation. Vinpai ambitionne également de poursuivre son expansion internationale.



Vinpai a été introduit en bourse par l'admission le 19 juillet 2023 de 2 292 714 actions ordinaires composant son capital et de 1 068 701 actions nouvelles émises.



Le prix d'admission et d'émission des actions de Vinpai a été fixé à 6,55 euros par action. La capitalisation boursière était d'environ 22 millions d'euros le jour de l'introduction. L'introduction en bourse a permis de lever 7 millions d'euros au total.



Le titre gagne actuellement près de 6% par rapport à son prix d'admission.



