Vinpai : Après des premiers pas réussis, le spécialiste des ingrédients naturels Vinpai cède du terrain

(BFM Bourse) - Le spécialiste des ingrédients naturels pour l'agroalimentaire et la cosmétique fait une pause au lendemain d'une séance inaugurale dans le vert.

Un pas en avant et deux pas en arrière. Vinpai subit des prises de bénéfices et perd plus de 13% aux alentours des 5,85 euros jeudi matin, vers 10h50 sur Euronext Growth, le compartiment des petites et moyennes capitalisations.

Ces prises de bénéfices sur le titre du spécialiste des ingrédients naturels pour l'agroalimentaire et la cosmétique interviennent au lendemain d'une première journée de cotation convaincante. Vinpai avait terminé en hausse de 3,05% à 6,75 euros mercredi soir après avoir gagné jusqu'à 17,55% à 7,70 euros, à comparer avec un prix d'introduction fixé à 6,55 euros.

7 millions d'euros levés

La société fondée en 2011 avait annoncé le succès de son introduction en Bourse, en fin de semaine dernière. A cette occasion, Vinpai avait alors levé au total 7 millions d'euros, soit le montant maximum envisagé pour cette opération.

La société utilisera les fonds levés en partie pour financer le besoin en fonds de roulement, et au remboursement des dettes contractées avant l'introduction en Bourse. Le reste sera dédié aux dépenses d'investissement dans l'outil industriel, afin d'accompagner la montée en volumes, au renforcement des équipes commerciales et au financement de la recherche et développement.

Vinpai espère ainsi réaliser un chiffre d'affaires proche de 16 millions d’euros en 2025 et d'atteindre en parallèle une marge d’EBE (excédent brut d'exploitation) supérieure à 10% à cet échéance, "porté par des tendances de consommation fortes et pérennes et d’axes stratégiques clairs pour accélérer sa conquête commerciale."

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse