Vinci : Stifel relève son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Stifel a annoncé vendredi avoir relevé son conseil sur le titre Vinci, porté de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 87 à 109 euros, en perspective d'un prochain 'décollage' du groupe de construction et de concessions.



'Bien qu'Omicron laisse toujours son empreinte sur le groupe en ce moment, nous nous attendons à une reprise marquée et rapide en 2022', prédit le broker dans une note de recherche.



Stifel ajoute que l'activité d'aéroports devrait, elle aussi, contribuer au redressement du groupe cette année à la faveur du redémarrage de la demande attendue pour le printemps.



Le courtier juge par ailleurs que l'acquisition des activités énergie d'ACS (Cobra) s'est faite au bon moment et à un prix qu'il juge 'extrêmement séduisant'.



Enfin, Stifel indique s'attendre à de 'solides' résultats annuels 2021 à l'occasion de la publication du 4 février prochain, un événement qui permettra selon lui de rassurer quant à la visibilité du groupe.



