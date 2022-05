Viel et compagnie : Hausse de 8,5% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe spécialisé dans la finance Viel & Cie annonce un chiffre d'affaires des filiales opérationnelles de 253,3 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2022, en hausse de 8,5% en données publiées et de 4% à cours de change constants.



Dans le détail, les pôles d'intermédiation professionnelle (Compagnie Financière Tradition) et de bourse en ligne (Bourse Direct) ont réalisé des chiffres d'affaires de respectivement 238,9 et 14,4 millions d'euros, en progressions dans les deux cas.



