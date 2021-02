Viel et compagnie : Hausse de 4,8% du CA annuel à changes constants

(CercleFinance.com) - Viel & Cie affiche un chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de 888,1 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2020, en hausse de 3,1% à cours de change courants et de 4,8% à cours de change constants.



L'activité d'intermédiation professionnelle (Compagnie Financière Tradition) a connu une hausse de 3,4% hors effets de changes, tandis que l'activité du pôle de bourse en ligne (Bourse Direct) a vu son chiffre d'affaires grimper de 41,8%.



Au quatrième trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé des filiales est ressorti à 201,4 millions, en baisse de 3,3% à cours de change courants par rapport à la même période en 2019, mais en progression de 2,2% à cours de change constants.



