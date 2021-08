Viel et compagnie : Baisse de 13,3% du CA semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Viel & Cie affiche au titre du premier semestre 2021, un chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de 438,4 millions d'euros, en baisse de 13,3% par rapport à la même période en 2020, dont une baisse de 9,3% à cours de change constants.



'L'activité de ce premier semestre 2021 est à mettre en perspective avec le caractère exceptionnel des volumes d'activité constatés sur la même période l'année dernière, particulièrement au mois de mars et dans une moindre mesure en avril', précise le groupe.



L'évolution par pôle d'activité montre une baisse du pôle d'intermédiation financière (Compagnie Financière Tradition) de 9,9% à cours de change constants et de 14% à cours de change variables, et une hausse de 2,7% de la bourse en ligne (Bourse Direct).



