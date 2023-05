Vicat : Progression de 14% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vicat affiche au 31 mars 2023, un chiffre d'affaires de 899 millions d'euros, en progression de 13,9% en base publiée et de 19,4% à périmètre et change constants, soutenue par la forte progression des prix par rapport au premier trimestre 2022.



Le fournisseur de matériaux de construction explique privilégier les hausses de prix et la poursuite de son action de substitution énergétique afin de s'adapter à un environnement qui montre les premiers signes d'une stabilisation des prix de l'énergie à un niveau élevé.



En 2023, Vicat s'attend à une poursuite de la hausse de son chiffre d'affaires. 'Sur ces bases, l'EBITDA généré par le groupe en 2023 est attendu en hausse, à un niveau au moins équivalent à celui enregistré en 2021', poursuit-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.