Vicat : Objectif d'EBITDA relevé pour 2023

(CercleFinance.com) - Vicat indique s'attendre à une poursuite de la hausse de son chiffre d'affaires en 2023, ainsi qu'à un 'EBITDA en hausse, à un niveau sensiblement supérieur à celui enregistré en 2021' (et non plus 'à un niveau au moins équivalent à celui enregistré en 2021').



Il publie un résultat net part du groupe en progression de 20,9% à 94 millions d'euros au titre du premier semestre 2023, ainsi qu'un EBITDA en hausse de 17% à 314 millions, soit une marge de 16,4%, en hausse de 110 points de base sur un an.



Le chiffre d'affaires du groupe de matériaux de construction s'établit à 1,91 milliard d'euros, soit une progression de 9%, dont une croissance organique de 16,5% à périmètre et change constants, contrebalancée en partie par un effet de change défavorable de -7,5%.



