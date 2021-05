Vicat : Cession de Creabeton Matériaux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vicat annonce que sa filiale suisse Vigier Holding a conclu la cession de Creabeton Matériaux à Müller Steinag Holding, opération qui reste soumise à certaines conditions suspensives et dont la finalisation devrait intervenir en fin de premier semestre 2021.



Creabeton Matériaux, spécialisé dans la préfabrication de produits en béton, fort d'un effectif de près de 380 salariés, a réalisé un chiffre d'affaires de 91 millions de francs suisses en 2020. Vigier Holding conserve son activité rail, y disposant de la taille critique.



'Creabeton Matériaux pourra s'appuyer sur un leader disposant d'une taille critique dans un secteur fortement compétitif et disposer des moyens nécessaires pour poursuivre avec succès son développement', ajoute Vicat.



