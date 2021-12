Vicat : Berenberg initie à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a initié vendredi la couverture du titre Vicat avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 42 euros.



Dans une note consacrée au secteur de la construction, l'intermédiaire financier reconnaît que le groupe cimentier français, à l'instar de son homologue grec Titan Cement, affiche une valorisation séduisante en Bourse.



'Nous pensons toutefois que ces valorisations doivent être mises à la lumière d'un contexte plus global marqué par la dévalorisation du secteur du ciment dans son ensemble, due à des inquiétudes grandissantes concernant une réglementation carbone', tempère Berenberg.



L'analyste allemand précise que sa valeur préférée au sein du compartiment reste l'italien Buzzi Unicem, sur lequel il renouvelle sa recommandation d'achat.



