Vicat : Barclays relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réitère sa recommandation 'surpondérer' sur Vicat avec un objectif de cours rehaussé de 27 à 29 euros, après sa participation à un roadshow à Londres avec la direction du groupe français de matériaux de construction.



'Sans dénier les vents contraires à court terme, nous sentons que des domaines de valeur cachée et d'optionalité demeurent largement négligés', affirme le broker, jugeant que 'l'action demeure une valeur profonde'.



Barclays abaisse ses estimations pour Vicat après l'avertissement lancé à l'occasion du point d'activité au titre du troisième trimestre, mais relève sa cible sur le titre en raison de la revalorisation récente des pairs.



