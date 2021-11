Vicat : Accord de financement pour 250 millions

(CercleFinance.com) - Vicat indique avoir signé, le 15 novembre dernier, un accord de financement pour un montant de 250 millions d'euros, sous la forme d'un placement privé avec des investisseurs américains (USPP) de premier ordre.



Cet accord de financement est constitué de deux tranches : l'une d'un montant de 100 millions d'euros, d'une maturité de 10 ans, à un taux fixe de 1,27%, et l'autre, d'un montant de 150 millions d'euros, d'une maturité de 15 ans, à un taux fixe de 1,57%.



Ce financement va permettre au cimentier de renforcer la liquidité de son bilan, d'allonger la maturité globale de sa dette, et de réduire son taux moyen d'endettement (2,23% contre 2,82% précédemment, en base pro forma hors dette IFRS16).



