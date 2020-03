Vetoquinol : Baisse de 21% du résultat net annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vetoquinol publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe de 28,6 millions d'euros, en baisse de 21%, et un résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs acquis, nouvel indicateur de performance avancée, de 48,9 millions, en retrait de 4,5%.



Le chiffre d'affaires annuel du fabricant de médicaments vétérinaires s'établit à 396 millions d'euros, en hausse de 7,6% à données publiées et de 6,1% à changes constants, croissance emmenée par les ventes des produits destinés aux animaux de compagnie.



Compte tenu de la progression de la pandémie à cette date, en lien avec des mesures de confinement qui pourraient s'étaler sur une période supérieure à un mois, Vetoquinol anticipe un repli de son activité et de sa rentabilité au deuxième trimestre 2020.



