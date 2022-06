Verneuil particip. : Sécurise un financement obligataire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates annonce avoir sécurisé un financement obligataire dit ' Relance ' auprès de Turenne Groupe pour un montant maximal de 10 ME afin de soutenir sa politique d'acquisition.



D'une durée de 8 ans, les Obligations Relance sont remboursables, en une fois, à l'échéance de l'obligation (possibilité de remboursement anticipé sous certaines conditions).



Un montant de 8 ME d'Obligations Relance est d'ores et déjà déblocable mais pourrait être porté à 10 millions d'euros en cas d'acquisitions complémentaires éligibles.



Alan Allman Associates assure avoir d'ores et déjà sécurisé les conditions de ce financement, et notamment le taux d'intérêt. Les intérêts seront payés trimestriellement à compter du tirage et jusqu'à l'échéance.



Ces Obligations Relance, sans impact dilutif pour la Société et ses actionnaires, vise à doter l'Ecosystème de fonds supplémentaires pour le financement de sa politique de développement.



