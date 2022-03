Verneuil particip. : Réalisation d'une augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates annonce une augmentation de capital réservée à un cercle restreint d'investisseurs : il a ainsi émis, le 7 mars, 39.568 actions nouvelles qui représentent environ 0,09% de son capital, venant ainsi augmenter le flottant.



Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur Euronext Paris. Leur règlement-livraison et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris devraient intervenir d'ici le 25 mars.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel