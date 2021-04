Verneuil particip. : Liquidité offerte aux actionnaires minoritaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates annonce que Camahëal Finance, son actionnaire majoritaire, a exercé ce jour la promesse de vente consentie par Foch Investissements et Verneuil & Associés.



Camahëal Finance offre ainsi aux actionnaires minoritaires d'Alan Allman Associates une liquidité en numéraire de leurs actions, à partir du 13 avril 2021 et jusqu'au 10 mai 2021 et au prix fixe et ferme de 1,5506E par action.



En pratique, cet ordre d'achat que Camahëal Finance place sur le marché vise les 188.218 actions représentant le flottant à date.



'Cette opération permet (...) de proposer aux actionnaires minoritaires une liquidité équivalente à celle proposée aux anciens actionnaires majoritaires. Notre volonté est maintenant de poursuivre le développement de l'Ecosystème tout en élargissant son flottant et en diversifiant sa base actionnariale', a commenté Jean-Marie Thual, Fondateur et Président-directeur général d'Alan Allman Associates.



