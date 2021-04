Verneuil particip. : Le groupe de conseil s'introduit en Bourse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates, un groupe de conseil contrôlant plusieurs sociétés tournées vers l'international, s'est introduit mercredi sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris.



Créé en 2009, le groupe est aujourd'hui présent dans cinq pays européens (France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Pays-Bas) ainsi qu'au Canada et à Singapour, avec son implantation aux Etats-Unis qui est aujourd'hui en cours.



Ses 21 marques en portefeuille couvrent des domaines allant de la haute technologie à l'industrie, en passant par le conseil en stratégie et la transformation digitale.



Alan Allman explique que son entrée en Bourse doit lui permettre de saisir de nouvelles opportunités de croissance et d'accroitre sa visibilité sur le marché du conseil international.



L'opération a pris la forme d'une prise de contrôle inversée, qui a consisté à apporter toutes les actions Alan Allman à Verneuil Finance, une société déjà cotée qui a été rachetée en vue de procéder à une fusion.



Au total, ce sont plus de 40,6 millions d'actions nouvelles Alan Allman qui ont été émises et admises à la négociation sur Euronext.



