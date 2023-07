Verneuil particip. : La croissance externe se poursuit au Québec

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de conseil Alan Allman Associates a annoncé mardi qu'il allait créer le plus grand cabinet de cybersécurité du Québec avec la réalisation d'une nouvelle acquisition au Canada.



La société rachetée, Lambda, propose des prestations de conseil dans les domaines de la transformation organisationnelle, du management de projets, de la gestion des technologies de l'information et de la cybersécurité.



Suite à son rachat, l'entreprise rejoindra le périmètre de Victrix afin de créer le plus grand cabinet en diagnostic, conseil et développement de solutions en sécurité du Québec, avec un effectif de près de 350 spécialistes et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 42 millions d'euros.



Alan Allman indique avoir réalisé quatre augmentations de capital pour financer sa politique de croissance externe, dont l'une destinée au rachat de Lambda.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.