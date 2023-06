Verneuil particip. : L'objectif de chiffre d'affaires 2025 rehaussé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de conseil Alan Allman Associates a annoncé mardi soir avoir revu à la hausse son objectif de chiffre d'affaires à horizon 2025, évoquant notamment l'impact de ses récentes acquisitions.



Le spécialiste de la transformation digitale dit désormais prévoir un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros en 2025, contre 480 millions d'euros jusqu'ici prévus dans le cadre de son plan stratégique.



Il justifie son optimisme par ses 'excellents résultats' enregistrés sur l'exercice 2022, mais aussi par l'effet des acquisitions effectuées ces dernières années.



Dans son communiqué, Alan Allman rappelle que 12 cabinets de conseil ont rejoint son 'écosystème' en France et au Canada depuis le début de l'année.



Le groupe étaye également cette révision à la hausse par une tendance qui reste favorable à l'international, notamment sous l'impulsion de sa croissance en Amérique du Nord.



Alan Allman dit par ailleurs s'attendre à ce que son résultat opérationnel d'activité (ROA) poursuive sa croissance après avoir triplé entre 2020 et 2022, soutenu par la montée en puissance des cabinets acquis et par la bonne maîtrise des coûts.



Ces perspectives étaient snobées en Bourse mercredi sur Euronext Paris, où l'action cédait 1,7% en fin de matinée.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.