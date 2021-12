Verneuil particip. : Finalise l'acquisition de GDG Informatique

(CercleFinance.com) - Alan Allman Associatesannonce ce soir avoir levé toutes les conditions suspensives et finalisé l'acquisition de l'ensemble des actions du groupe G.D.G. Informatique, spécialiste canadien du conseil en technologie de l'information, via sa filiale Alan Allman Associates Canada.



Ce rapprochement vise à offrir une position de leader à l'Ecosystème tant dans la province que dans la ville de Québec.



Grâce à cette opération, le périmètre canadien de la Société avoisine 1 000 collaborateurs et le chiffre d'affaires cumulé attendu pour 2022 devrait atteindre plus de 130 millions de dollars canadiens, assure la société.





