Verneuil particip. : Émission de 250 OCA pour Negma

(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates annonce avoir procédé ce jour à une émission de 250 obligations convertibles en actions (OCA) d'une valeur nominale de 1.000 euros, au profit de Negma group Ltd pour un montant nominal total de 250.000E.



Les obligations convertibles ne porteront pas d'intérêt et auront une maturité de 12 mois à compter de leur émission.



Pour rappel, cette ligne de financement permet surtout à Alan Allman Associates de bénéficier d'un outil de liquidité et ainsi permettre à un investisseur extérieur de placer des titres supplémentaires dans le marché.



