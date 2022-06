Verneuil particip. : Augmentation de capital réservée

(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates annonce une augmentation de capital réservée à un cercle restreint d'actionnaires cédants de The Human Factory.



Alan Allman Associates a ainsi émis 15.576 actions nouvelles le 28 juin, une émission réalisée sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, sans décote.



Les 15.576 actions nouvelles ainsi émises s'ajoutent au 43.243.041 actions émises soit un nouveau total de 43.258.617 actions. Ces nouvelles actions représentent environ 0,036% du capital venant ainsi diluer de manière non significative les actionnaires de 0,036%.



Ces actions nouvelles viennent augmenter le flottant.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel