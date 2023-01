Verneuil particip. : Acquisition de Luminet au Canada

(CercleFinance.com) - L'écosystème de cabinets de conseil Alan Allman Associates annonce la réalisation, via sa filiale it-ed, de l'acquisition de 100% des actions de Luminet, expert nord-américain des systèmes téléphoniques nuagiques et sécurité internet.



Le chiffre d'affaires annuel projeté en 2022 de Luminet se monte à 2,21 millions de dollars canadiens, soit 1,51 million d'euros. Cette acquisition est réglée principalement en numéraire et la partie résiduelle, représentant 232.828 euros, sous forme de 24.127 actions.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel