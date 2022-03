Verneuil particip. : Acquisition de la société belge Jidoka

(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates annonce l'acquisition de la société Jidoka, expert belge en conseil et développement logiciel.



Cette nouvelle opération prend la forme d'une acquisition par Alan Allman Associates, via le sous-groupe Alan Allman Associates Belgium, de 100% des actions de Jidoka.



Le chiffre d'affaires annuel en 2021 de la société Jidoka s'est établi à 3,949 millions d'euros et projette un atterrissage à 4,697 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 (non certifié, non audité et non approuvé).



