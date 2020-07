VERGNET : Nouvelle flambée en perspective

(BFM Bourse) - Nouvelle flambée en perspective à anticiper sur l'action VERGNET, dans le cadre d'une opération spéculative de court terme.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'un marubozu d'école le 14 avril, dans de puissants volumes, et suivi d'un gap haussier très ample, la moyenne mobile à 100 jours (en orange), courbe de tendance de fond continuellement ascendant, fait office de support dynamique. Une fois rappelé ce cadre de travail essentiel, il convient de "zoomer" sur les 8 dernières séances, qui ont marqué un emballement massif du camp acheteur, en deux épisodes de flambées, chacun marqué par des volumes ultra puissants. Sur la seule séance de mercredi 15 juillet, plus de 6 000 000 de pièces ont changé de mains. Un nouveau point d'entrée se dégage pour une opération réservée aux investisseurs les plus actifs.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action VERGNET à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre VERGNET au cours de 0.390 € avec un objectif à 0.499 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 0.361 €.

Le conseil VERGNET Positif 0.390 € Objectif : 0.499 € Potentiel : +27.95 % Stop : 0.361 € Résistance(s) : 0.438 / 0.500 Support(s) : 0.348 / 0.289 / 0.190

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

