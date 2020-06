Verallia : Succès d'une offre d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Verallia a annoncé jeudi soir le succès de sa cinquième offre d'actionnariat salarié, opération ouverte du 4 au 18 mai dans huit pays, et qui visait à offrir aux collaborateurs une opportunité de devenir actionnaires à des conditions réservées.



Près de 3.300 salariés (42% des personnes éligibles dans le monde) ont participé à l'offre à un prix de souscription unitaire de 18,87 euros, représentant un investissement total des salariés (incluant l'abondement de l'entreprise) de 20.096.531 euros.



A l'issue de cette opération sursouscrite, 1.064.999 actions ordinaires nouvelles, représentant 0,9% du capital social et des droits de vote, ont été émises par Verallia. L'opération permet à l'entreprise de porter son taux de salariés actionnaires à environ 37%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VERALLIA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok