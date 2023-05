Verallia : Relèvement de note de crédit chez S&P

(CercleFinance.com) - Verallia annonce que l'agence de notation Standard & Poor's a relevé la note de crédit long terme du groupe à 'BBB-' avec perspective 'positive', confirmant donc le positionnement 'Investment Grade' du fabricant d'emballages en verre.



'Ce relèvement témoigne de la confiance de l'agence dans notre politique financière ainsi que dans la solidité de notre performance opérationnelle et de notre stratégie de croissance profitable', commente Nathalie Delbreuve, directrice financière de Verallia.



Les notes des deux émissions d'obligations Sustainability Linked de 500 millions d'euros chacune, émises en mai et novembre 2021, ont aussi été relevées de 'BB+' à 'BBB-'. Verallia rappelle en outre être noté 'Baa3' par Moody's avec une perspective 'stable'.



