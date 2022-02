Verallia : Reçoit la médaille 'Platine' attribuée par EcoVadi

(CercleFinance.com) - Verallia annonce ce soir avoir reçu la médaille 'Platine' attribuée par EcoVadis - la plateforme indépendante d'évaluation des performances sociale et environnementale - pour ses performance en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) et achats responsables.



Ainsi, avec un score de 75/100, Verallia décroche la plus haute distinction attribuée par EcoVadis, et figure parmi les 1% des 85.000 entreprises les plus vertueuses en matière de RSE.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel