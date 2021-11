Verallia : Obligations Sustainability-Linked placées

(CercleFinance.com) - Verallia annonce avoir arrêté les termes financiers de sa nouvelle émission d'obligations Sustainability-Linked pour un montant total de 500 millions d'euros avec une échéance de 10 ans et un coupon de 1,875%.



'La transaction, sursouscrite plus de 2,5 fois, témoigne de la confiance des investisseurs envers la solidité financière, la stratégie et la capacité du groupe à atteindre ses objectifs de développement durable', commente son PDG Michel Giannuzzi.



Cette opération emblématique permettra à Verallia d'allonger la maturité moyenne de son endettement, de poursuivre la diversification de ses sources de financement et de renforcer la visibilité de son engagement dans le développement durable.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel