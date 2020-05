Verallia : Nouvelle directrice juridique

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'emballage en verre Verallia annonce la nomination, à compter du 1er mai, de Wendy Kool-Foulon au poste de directrice juridique et membre du comité exécutif, succédant à Alice Mouty qui a fait valoir ses droits à la retraite.



De nationalité franco-néerlandaise, Wendy Kool-Foulon était depuis 2016 la directrice juridique de Tarkett, groupe qu'elle avait rejoint en 2012 en tant que directrice Juridique des divisions EMEA, Asie-Pacifique et Amérique latine.



