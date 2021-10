Verallia : Marge d'EBITDA améliorée sur neuf mois

(CercleFinance.com) - Verallia fait part d'un EBITDA ajusté sur les neuf premiers mois de 2021 de 528 millions d'euros, en hausse de 11,2% par rapport à l'année dernière, soit une progression de la marge d'EBITDA ajusté de 183 points de base à 26,1%.



Le fabricant d'emballages en verre a réalisé un chiffre d'affaires de 2,02 milliards d'euros, en hausse de 3,4% en données publiées et de 5,8% à taux de change et périmètre constants (dont +2,1% de croissance organique sur le seul troisième trimestre).



Pour l'exercice se clôturant fin 2021, le groupe confirme anticiper un chiffre d'affaires d'environ 2,6 milliards d'euros, un niveau de volumes au même niveau que ceux atteints en 2019 et un EBITDA ajusté d'environ 675 millions d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel