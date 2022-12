Verallia : Lance un programme de rachat d'actions de 50 ME

(CercleFinance.com) - Verallia annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions et indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement un mandat de rachat d'actions pour un montant maximum de 50 millions d'euros, sur une période débutant le 7 décembre 2022 et se terminant en novembre 2023.



Verallia compte ensuite annuler toutes les actions ainsi rachetées.



Ce programme de rachat d'actions s'inscrit dans la délégation accordée par l'Assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2022 au titre de la 16ème résolution.





