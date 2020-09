Verallia : Départ du directeur financier fin octobre

(CercleFinance.com) - Verallia a annoncé la démission de son directeur financier, Didier Fontaine, qui a souhaité poursuivre sa carrière professionnelle dans une autre entreprise. Son départ sera effectif le 31 octobre, après l'annonce des résultats du troisième trimestre.



Le groupe annonce aussi la nomination, depuis le 24 août, de Romain Barral au poste de directeur des opérations, supervisant les directions techniques, R&D, environnement, hygiène et sécurité (EHS), qualité, excellence industrielle, supply-chain et achats.



