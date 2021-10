Verallia : De nouveaux objectifs fixés jusqu'en 2024

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Verallia a dévoilé jeudi de nouveaux objectifs dans le cadre de sa feuille de route stratégique pour 2022‐2024, après avoir atteint ses précédents objectifs avec un an d'avance.



Le spécialiste de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires a déclaré aujourd'hui à l'occasion d'une journée d'investisseurs virtuelle qu'il souhaitait poursuivre une croissance 'disciplinée', tout en améliorant son excellence opérationnelle.



Concrètement, Verallia vise un taux annuel moyen (TCAM) compris entre 4% et 6% pour la période allant de 2022 à 2024 pour ce qui concerne la croissance organique de se ventes (à taux de change et périmètre constants).



Sa marge d'EBITDA ajusté devrait, elle, se situer entre 28% et 30% à horizon 2024.



Dans un communiqué publié à l'occasion de la réunion, Verallia rappelle avoir réalisé une 'solide' performance financière et industrielle depuis son introduction en Bourse en 2019.



Suite à l'annonce de ces nouveaux objectifs, l'action prenait plus de 5% à la Bourse de Paris jeudi, signant la troisième performance de l'indice SBF 120 des moyennes capitalisations, lui-même en hausse de 1,4%.



Depuis son entrée en Bourse, le titre de l'ancienne filiale de conditionnement de Saint-Gobain s'est apprécié d'environ 15%, pour une capitalisation qui ressort aujourd'hui à plus de 3,8 milliards d'euros.



