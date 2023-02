Verallia : BWSA dépasse les 25% des votes

(CercleFinance.com) - Brasil Warrant Administraçao de Bens e Empresas (BWSA) a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 10 février, le seuil de 25% des droits de vote de Verallia et détenir 27,96% du capital et 27,53% des droits de vote, par la suite d'une attribution de droits de vote double.



BWSA n'a pas l'intention de prendre le contrôle du fabricant d'emballages en verre, ni de demander une représentation supplémentaire au conseil d'administration, mais envisage d'acquérir des actions supplémentaires en fonction des conditions de marché.



