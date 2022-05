Veolia environ. : Vers une vente d'activités à Saur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia et Saur indiquent avoir signé une promesse unilatérale d'achat en vertu de laquelle Saur s'est engagée à acquérir des activités de Veolia dans les services mobiles de l'eau en Europe, pour un montant d'environ 190 millions d'euros.



Par cette transaction, Veolia explique 'poursuivre la mise en oeuvre des remèdes convenus avec la Commission européenne en matière de concurrence dans le cadre du rapprochement avec Suez, conformément au calendrier prévu'.



Cette opération est soumise à la réalisation des consultations des instances représentatives du personnel de Veolia, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et à la levée des autres conditions suspensives.



