Veolia environ. : Une initiative lancée en faveur de l'eau

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la Journée Mondiale de l'Eau, Veolia annonce le lancement de son dispositif 'Éco d'Eau', première action collective pour aider les territoires et les industries à faire face à la raréfaction des ressources en eau.



La démarche Éco d'Eau, qui vise à rassembler le plus grand nombre d'acteurs, a déjà été rejointe par près de 600 communes -représentant plus de trois millions de personnes-, ainsi que des associations, ONG, entreprises, écoles et médias.



Le dispositif se traduit par la mise à disposition de chaque participant d'outils pédagogiques autour des enjeux de sobriété, d'une charte d'engagements volontaires ainsi que de conseils pour les formaliser, voire les graduer en fonction de l'état de la ressource.



