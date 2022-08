Veolia environ. : Titre en légère hausse, un broker en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia gagne près de 1% à Paris, alors qu'Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 43,4 euros sur le titre, conforté dans son opinion positive suite à l'officialisation de la cession des activités de propreté au Royaume Uni du périmètre issu de l'acquisition de Suez.



'La rapidité d'exécution de cette opération démontre l'engagement du groupe à finaliser rapidement et intégralement les conséquences du rachat de Suez, créer de la valeur pour ses actionnaires et retrouver une flexibilité financière', juge l'analyste.



'La valorisation actuelle est inférieure à l'objectif de cours que nous avions avant le rachat des actifs de Suez. Le Nouveau Veolia nous semble plus que jamais profilé pour capter les opportunités de la transition écologique', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.