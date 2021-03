Veolia environ. : 'Suez resterait inchangé en France'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia propose à Suez de préserver ses activités en France au sein d'un même groupe.



' Suez resterait inchangé en France avec son périmètre de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et ses plus de 25 000 salariés. Cette solution proposée aujourd'hui par Veolia à la direction de Suez permettra de maintenir au sein de la même entreprise les activités ' Eau ' et ' Déchets ' de Suez en France ' indique Veolia.



La société à mission Meridiam confirme son intérêt pour reprendre cet ensemble qui pourrait de surcroît naturellement continuer à opérer sous la marque Suez.



' L'intégralité de l'emploi et des acquis sociaux est plus que jamais garantie, et ce pour au moins quatre ans à compter de la reprise ' indique le groupe.



