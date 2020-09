Veolia environ. : S&P a confirmé sa notation sur le groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - S&P Global Ratings a confirmé sa notation BBB sur Veolia Environnement après l'offre de rachat des 29,9% dans Suez.



' Nous confirmons nos notations 'BBB / A-2' long et court terme sur Veolia ' indique l'agence de notations.



Veolia Environnement a proposé de racheter 29,9% du capital de Suez à Engie pour 2,9 milliards d'euros. En cas d'acceptation et d'approbation réglementaire, Veolia lancerait une OPA complète sur Suez dans les 12 à 18 mois prochains.



' Les perspectives sont stables, reflétant la politique financière de la société et son engagement à réduire rapidement son endettement, ainsi que notre opinion selon laquelle l'acquisition proposée, bien que complexe, serait probablement positive pour son profil de risque commercial '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VEOLIA ENVIRON. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok