Veolia environ. : Résultat net courant semestriel tout juste positif

(CercleFinance.com) - Veolia publie un résultat net courant part du groupe de sept millions d'euros au titre du premier semestre 2020, contre 352 millions un an auparavant, et un EBITDA de 1,6 milliard d'euros, en recul de 17,3% à périmètre et change constants.



Le chiffre d'affaires du groupe de services aux collectivités s'est établi à un peu plus de 12,4 milliards d'euros, soit un repli de 6,1% à change constant (-6,8% en courant) et de 5,6% à périmètre et change constants.



Avec l'amélioration progressive de ses activités depuis la fin du confinement, Veolia prévoit un retour des performances opérationnelles à un niveau équivalent à 2019 au dernier trimestre 2020 et de démarrer 2021 en ayant effacé les stigmates de la crise sanitaire.



