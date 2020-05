Veolia environ. : Recul de 29% du résultat net courant

(CercleFinance.com) - Veolia publie un résultat net courant part du groupe de 121 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2020, en baisse de 29,3% en organique et hors plus-values financières, et un EBIT courant de 392 millions, en recul de 18% (-13,3% à périmètre et change constants).



Le chiffre d'affaires du groupe français de services aux collectivités s'établit à 6.675 millions d'euros, soit un repli de 1,6% en données courantes, de 1,3% à change constant et de 0,5% à périmètre et change constants.



Veolia a lancé dès le début de la crise sanitaire en Europe un plan d'économies spécifique de 200 millions d'euros qui vient s'ajouter à l'objectif annuel de 250 millions, et a lancé un programme de réduction de ses investissements 2020 de 500 millions.



