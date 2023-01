Veolia environ. : Reconduction du contrat avec BIO-UV Group

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BIO-UV Group, un spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, a annoncé mercredi la poursuite de son partenariat stratégique et commercial avec Veolia Water Technologies & Solutions.



Aux termes de l'accord, BIO-UV continuera à fournir jusqu'en 2025 ses technologies de traitement de l'eau, ainsi que des services associés, à la filiale de récupération, de traitement et de réutilisation de l'eau de Veolia.



L'accord comprend la poursuite de la fabrication des générateurs d'ozone Ozonia et la fourniture de solutions de désinfection à l'UV et l'ozone sous la marque triogen.



BIO-UV rappelle que la reconduction de ce contrat commercial et du contrat de licence associé s'inscrit dans le cadre de son acquisition de la société triogen, conclue en septembre 2019.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.