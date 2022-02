Veolia environ. : Projet de conversion du CO2 au Portugal

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé hier avoir lancé une étude, dans le cadre du consortium formé avec LIPOR et P2X Europe, portant sur un projet de conversion du CO2 issu de déchets municipaux en carburant durable d'aviation (SAF) au Portugal.



Il s'agirait alors d'une des premières unités de production de e-carburant de synthèse en Europe au sein de l'unité de valorisation énergétique de LIPOR (le service de gestion inter-municipale des déchets du Grand Porto) proche de Porto.



Grâce à sa conception et sa technologie innovantes, elle devrait révolutionner l'industrie de la valorisation énergétique des déchets tout en permettant de décarboner le secteur de l'aviation, assure Veolia.



Ce projet consistera à capturer, extraire et purifier la partie biogénique du CO2qui constitue environ 60 % des émissions de dioxyde de carbone générées à la suite du processus d'incinération.



