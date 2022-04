Veolia environ. : Partenariat autour de la valorisation du CO2

(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir signé un partenariat de R&D avec SIAAP (service public d'assainissement), le Collège de France (un grand établissement d'enseignement et de recherche) et le CEA (le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives)portant sur un dispositif innovant de valorisation du CO2, notamment à partir du biogaz produit dans les usines de traitement des eaux usées.



Les compétences mutualisées des partenaires seront concentrées sur le développement d'une nouvelle technologie de transformation électrochimique du CO2en acide formique, en méthanol et en méthane.



L'idée est de pouvoir optimiser la consommation énergétique et les coûts

au sein des sites industriels déjà existants sans en perturber le fonctionnement.



