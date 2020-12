Veolia environ. : Partage ses informations avec les experts de Suez

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel de Suez en cours, le groupe Veolia fait savoir qu'il met à disposition des experts de ces instances une base documentaire élargie qui dépasse largement les obligations légales.



Dès aujourd'hui, les experts choisis et désignés par les instances représentatives du personnel de Suez ont ainsi un accès individuel, privilégié et sécurisé à des informations qui revêtent en temps normal un caractère confidentiel lié au secret des affaires, assure Veolia.



