Veolia environ. : Oddo réitère son opinion sur la valeur

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 43,4E sur Veolia.



' Suez a annoncé avoir signé avec Veolia une promesse d'achat irrévocable en vue de l'acquisition des anciennes activités de gestion de déchets de Suez au Royaume-Uni, pour une valeur d'entreprise de 2 Md£ (environ 2.3 MdE) ', relève Oddo.



Au global, la rapidité d'exécution de l'ensemble des remèdes démontre selon l'analyste ' l'engagement de Veolia à finaliser les conséquences du rachat de Suez, créer de la valeur pour ses actionnaires et retrouver une flexibilité financière '.



Au cours actuel, Oddo maintient son opinion Surperformance et son objectif de 43.4 E fondé sur une moyenne entre un DCF (43.6 E), une somme des parties (42.3 E) et une valorisation sur la base des multiples historiques (44.4 E).



