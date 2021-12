Veolia environ. : Oddo réitère son conseil après l'accord de l'UE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que l'annonce de l'acceptation par la Commission européenne du rapprochement de Veolia et Suez est indubitablement une excellent nouvelle car elle ouvre la voie à la terminaison de l'offre publique d'achat et par conséquent à la quasi-finalisation de l'opération.



Oddo maintient sa recommandation Surperformance et son objectif de cours à 43.4 E.



' Veolia cédera l'essentiel de ses actifs de traitement des eaux industrielles en France et ses activités de services mobiles d'eau en Europe (75 ME de chiffre d'affaires). Suez, va céder des actifs dans le traitement des déchets industriels dangereux en France ' rappelle le bureau d'analyses.



' Nous estimons l'impact EBITDA de l'ordre de 55 ME (en milieu de fourchette et sur la base de la marge d'EBITDA moyenne de Veolia et Suez), soit environ 3.1% de l'EBITDA acquis ' indique Oddo.



